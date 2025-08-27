В РФ 1 сентября стартует масштабная программа по переподготовке учителей истории

Переподготовку проведут в связи с переходом на единые учебники по истории и обществознанию

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В России 1 сентября стартует масштабная программа по переподготовке учителей истории в связи с переходом на единые учебники по истории и обществознанию, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в среду.

"С нового учебного года стартует масштабная программа переподготовки учителей истории. (...) С 1 сентября 2026 года все школы нашей страны переходят на единые учебники государственной истории и обществознания. Поэтому запланирована переподготовка учителей", - сказал Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также отметил, что совершенствуется система оплаты труда педагогов, это находится "на особом контроле" у Минпросвещения РФ.

"И хочу отметить повышение престижа педагогического образования. (...). В позапрошлом году 10 человек на место конкурс был, в этом - 12 человек на место на педагогической специальности. Такого конкурса даже в советское время не было", - отметил он.

Осенью 2023 года в школах появились новые государственные учебники по истории для 10 и 11 класса. Их авторами стали помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и академик Александр Чубарьян. Этот же авторский коллектив занимался подготовкой учебников по истории для 5-9 классов. Они будут введены в школах с сентября 2025 года.