Поиск

В РФ 1 сентября стартует масштабная программа по переподготовке учителей истории

Переподготовку проведут в связи с переходом на единые учебники по истории и обществознанию

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В России 1 сентября стартует масштабная программа по переподготовке учителей истории в связи с переходом на единые учебники по истории и обществознанию, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в среду.

"С нового учебного года стартует масштабная программа переподготовки учителей истории. (...) С 1 сентября 2026 года все школы нашей страны переходят на единые учебники государственной истории и обществознания. Поэтому запланирована переподготовка учителей", - сказал Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также отметил, что совершенствуется система оплаты труда педагогов, это находится "на особом контроле" у Минпросвещения РФ.

"И хочу отметить повышение престижа педагогического образования. (...). В позапрошлом году 10 человек на место конкурс был, в этом - 12 человек на место на педагогической специальности. Такого конкурса даже в советское время не было", - отметил он.

Осенью 2023 года в школах появились новые государственные учебники по истории для 10 и 11 класса. Их авторами стали помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и академик Александр Чубарьян. Этот же авторский коллектив занимался подготовкой учебников по истории для 5-9 классов. Они будут введены в школах с сентября 2025 года.

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трое бывших высокопоставленных сотрудников МВД получили сроки за получение взяток

В Киргизии дроны не обнаружили признаков жизни российской альпинистки на пике Победы

В Киргизии дроны не обнаружили признаков жизни российской альпинистки на пике Победы

Кремль негативно относится к возможности размещения на Украине военных из Европы

Кремль считает несвоевременным говорить о деталях возможного урегулирования на Украине

Кремль считает несвоевременным говорить о деталях возможного урегулирования на Украине

РФ через месяц может закрыть свою экономзону для норвежских рыболовных судов

РФ через месяц может закрыть свою экономзону для норвежских рыболовных судов

Росрыболовство в биржевой торговле рыбой видит риски дополнительной нагрузки для бизнеса

Обвиняемый в мошенничестве экс-глава энергосбытовой компании экстрадирован из Коста-Рики в РФ

Алиев не считает Азербайджан ответственным за ухудшение отношений с Россией

ФСБ сообщила о предотвращении теракта с БПЛА на военном объекте в Энгельсе

Российские военные нейтрализовали за ночь 26 беспилотников ВСУ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2361 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });