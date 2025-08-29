В России введут прямой госзаказ на подготовку кадров в вузах

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Новая модель распределения контрольных цифр приема будет предусматривать прямой госзаказ на подготовку в вузах наиболее востребованных кадров для экономики, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на форуме "Технопром-2025" в Новосибирске.

"Новая модель распределения контрольных цифр приема будет предусматривать прямой госзаказ на подготовку кадров для наиболее востребованных отраслей производства", - сказал он.

По его словам, более 70% предприятий испытывают дефицит кадров, а около 30% выпускников работают не по специальности.

Он отметил, что система высшего образования насчитывает сейчас порядка 1,4 млн студентов, которые осваивают именно инженерные специальности. "В предстоящем учебном году более 44%, а это почти 260 тысяч бюджетных мест, как раз установлены на это направление", - сказал зампред правительства.