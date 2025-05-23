Закон о регулировании объемов платного обучения в вузах РФ подписан президентом

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о закреплении за правительством России полномочий по регулированию объемов платного приема на обучение в вузы, сообщается на официальном портале правовой информации.

Эта инициатива была внесена в апреле группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Согласно закону, правительством РФ утверждаются перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей, по которым устанавливается предельное количество мест для приема на обучение по образовательным программам высшего образования по договорам об оказании платных образовательных услуг, порядок и сроки определения предельного количества таких мест.

Предусматривается, что правительством РФ определяются также условия, размеры, порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства РФ, для обучения по которым такая господдержка оказывается.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Нормативные правовые акты правительства, необходимые для реализации положений закона, в частности, об определении перечня платных направлений, а также перечня профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости России, вступают в силу не позднее 1 декабря 2025 года, говорится в законе.