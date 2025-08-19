Минобрнауки РФ изменит подходы к регулированию платного приема в вузы

Он будет регулироваться с учетом задач государства, заявил глава ведомства Валерий Фальков

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Минобрнауки намерено изменить подходы к регулированию платного приема в вузы, он должен работать на задачи государства и с учетом потребностей граждан, заявил глава ведомства Валерий Фальков.

"По поручению президента сейчас меняем подходы к регулированию платного приема в вузы. Кстати сказать, это будет существенной чертой новой модели высшего образования. Как мы знаем, все последние годы платный прием был фактически вне какого регулирования, он был отдан на откуп каждому вузу, особенно в части социально-гуманитарных (направлений - ИФ)", - сказал Фальков на Всероссийском педагогическом съезде во вторник.

Он подчеркнул, что "платный прием должен работать на задачи государства (...), и выстраиваться вся эта система должна с учетом потребностей граждан".

Министр также отметил, что изменится подход к распределению контрольных цифр приема между вузами. "Мы видим, что от полностью конкурсной ситуации можно перейти к другой, более адаптивной, где не менее 50% будет устанавливаться университетом без конкурса, как прямое государственное задание", - добавил он.

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости исключить чрезмерный набор учащихся на платные отделения в вузы по невостребованным специальностям уже в следующем году.

В мае Путин подписал закон о закреплении за правительством России полномочий по регулированию объемов платного приема на обучение в вузы. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

В июне в пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что приемная кампания 2025 учебного года пройдет по новым требованиям - вузам запрещено увеличивать количество мест для платного приема, а для поступления на инженерные, естественнонаучные и медицинские специальности исключены непрофильные предметы.