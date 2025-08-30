Житель Адыгеи пострадал в результате атаки украинских БПЛА

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Один человек ранен, несколько домов повреждено после атаки беспилотников ВСУ на Адыгею, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"В результате падения обломков вражеских БПЛА в Тахтамукайском районе повреждены несколько частных домовладений. На данный момент известно об одном пострадавшем - жителе Яблоновском (...) Также поврежден один производственный цех", - говорится в сообщении в телеграм-канале Кумпилова.

Он добавил, что пострадавшему оказана необходимая помощь.