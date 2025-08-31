Поиск

Курская АЭС досрочно вывела энергоблок №3 на полную мощность

Курская АЭС досрочно вывела энергоблок №3 на полную мощность
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Курская АЭС на неделю раньше срока восстановила мощность 3-го энергоблока, разгруженного наполовину из-за инцидента с БПЛА 24 августа, сообщает управление коммуникаций атомной станции в воскресенье.

"Сегодня, 31 августа, в 2:20 была досрочно, на неделю раньше запланированного срока, восстановлена работа трансформатора и турбогенератора №6. Мощность энергоблока №3 восстановлена на 100%", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 августа в результате детонации атаковавшего Курскую АЭС беспилотника произошло локальное возгорание, блок №3 был разгружен на 50% из-за повреждения трансформатора собственных нужд.

В настоящее время на Курской АЭС энергоблоки №№ 1, 2 находятся в режиме работы без генерации. Энергоблок №4 - в плановом ремонте.

Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Курская АЭС по мощности входит в число крупнейших атомных станций страны, доля в установленной мощности всех электростанций Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) составляет более 50%.

На станции - четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей установленной мощностью 2ГВт (за вычетом 1-го и 2-го блоков, находящихся в режиме без генерации).

Курская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

21 беспилотник ликвидирован над российскими регионами в ночь на воскресенье

Аэропорт Волгограда возобновил работу

Аэропорт Волгограда возобновил работу

Путин прибыл в Китай

Путин прибыл в Китай

Что произошло за день: суббота, 30 августа

Горнин сообщил, что сформирован проект оборонного бюджета РФ на 2026-2028 годы

Почти 600 человек числятся пропавшими без вести в курском приграничье

Срок службы главы СКР Бастрыкина продлен до августа 2026 года

Военная операция на Украине

Герасимов сообщил о поражении в Киеве работающих в интересах ВСУ предприятий

Военная операция на Украине

Герасимов заявил, что российские войска контролируют 99,7% территории ЛНР

Герасимов заявил, что российские войска контролируют 99,7% территории ЛНР

Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Тамбовской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7076 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });