Курская АЭС досрочно вывела энергоблок №3 на полную мощность

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Курская АЭС на неделю раньше срока восстановила мощность 3-го энергоблока, разгруженного наполовину из-за инцидента с БПЛА 24 августа, сообщает управление коммуникаций атомной станции в воскресенье.

"Сегодня, 31 августа, в 2:20 была досрочно, на неделю раньше запланированного срока, восстановлена работа трансформатора и турбогенератора №6. Мощность энергоблока №3 восстановлена на 100%", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 августа в результате детонации атаковавшего Курскую АЭС беспилотника произошло локальное возгорание, блок №3 был разгружен на 50% из-за повреждения трансформатора собственных нужд.

В настоящее время на Курской АЭС энергоблоки №№ 1, 2 находятся в режиме работы без генерации. Энергоблок №4 - в плановом ремонте.

Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.