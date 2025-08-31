Курская АЭС досрочно вывела энергоблок №3 на полную мощность
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Курская АЭС на неделю раньше срока восстановила мощность 3-го энергоблока, разгруженного наполовину из-за инцидента с БПЛА 24 августа, сообщает управление коммуникаций атомной станции в воскресенье.
"Сегодня, 31 августа, в 2:20 была досрочно, на неделю раньше запланированного срока, восстановлена работа трансформатора и турбогенератора №6. Мощность энергоблока №3 восстановлена на 100%", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 24 августа в результате детонации атаковавшего Курскую АЭС беспилотника произошло локальное возгорание, блок №3 был разгружен на 50% из-за повреждения трансформатора собственных нужд.
В настоящее время на Курской АЭС энергоблоки №№ 1, 2 находятся в режиме работы без генерации. Энергоблок №4 - в плановом ремонте.
Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.
Курская АЭС по мощности входит в число крупнейших атомных станций страны, доля в установленной мощности всех электростанций Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) составляет более 50%.
На станции - четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей установленной мощностью 2ГВт (за вычетом 1-го и 2-го блоков, находящихся в режиме без генерации).