Поиск

В Росрыболовстве заявили, что Рыболовная отрасль РФ нуждается в обновлении транспортного флота

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Рыболовная отрасль РФ за последние годы с помощью инвестиционных квот серьезно обновила добывающий флот. Такое же обновление требуется и транспортировке рыбы от места добычи, поскольку транспортный флот серьезно устарел, считает глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Есть одна большая, существенная проблема - это, безусловно, доставка рыбы с моря. Флот, которым мы доставляем продукцию (от рыбодобывающих судов - ИФ), устарел. И если честно - мы должны осознавать, что без нового флота не сможем дальше доставлять рыбную продукцию в таком режиме, как это привыкли делать рыбаки. Придется делать большие переходы, доставлять непосредственно (рыбодобывающими - ИФ) судами, а это значит уходить с промысла", - заявил Шестаков в ходе дискуссии на Восточном экономическом форуме.

По его словам, "ситуация критичная". "Мы обновили рыбодобывающий флот, необходимо обновлять и транспортный", - подчеркнул он.

Как считает глава Росрыболовства, для этого недостаточно мер, которые действуют в рамках механизма инвестиционных квот. "В этом ключе необходимо больше посмотреть на меры государственной поддержки", - отметил он.

"Это необходимо делать даже с учетом всех ограничений, которые есть в судостроительной отрасли, мы их прекрасно понимаем: из 106 судов, которые должны были быть построены к 2025 году, построены только 47, и это большое отставания с точки зрения развития отрасли", - сказал он, отметив вместе с тем, что новые рыбодобывающие суда "показывают высокую эффективность".

Говоря о логистике рыбной продукции в целом, глава ведомства заявил, что все связанные с нею вопросы "необходимо и дальше расшивать", особенно в продвижении этой продукции на внутреннем рынке. "Мы должны гарантировать качество рыбной продукции, потому очень много полезных свойств теряется именно в момент перевозки", - сказал он.

Шестаков напомнил, что в рамках инвестиционных квот второго этапа планируется построить шесть логистических комплексов. "Есть вопрос - нужны ли они в таком объеме или не нужны. Но, как говорится, зато места всем хватит, и у компаний, которые сейчас занимают доминирующее положение на рынке, уже не будет возможности влиять на стоимость хранения и перевалки рыбной продукции", - заявил он.

Илья Шестаков Росрыболовство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Попова заявила о начале в России эпидемиологического сезона по гриппу

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Массовая атака БПЛА отражена в Ростовской области

Путин прибыл во Владивосток

Что произошло за день: среда, 3 сентября

Путин отправляется из Пекина во Владивосток

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Владимир Путин - о конфликте с Украиной и отношениях с США. Обобщение

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

Путин заявил об успешном наступлении военных на всех направлениях в зоне СВО

Путин предупредил о последствиях возможного изъятия активов РФ в пользу Украины

Путин предупредил о последствиях возможного изъятия активов РФ в пользу Украины
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });