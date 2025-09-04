В Росрыболовстве заявили, что Рыболовная отрасль РФ нуждается в обновлении транспортного флота

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Рыболовная отрасль РФ за последние годы с помощью инвестиционных квот серьезно обновила добывающий флот. Такое же обновление требуется и транспортировке рыбы от места добычи, поскольку транспортный флот серьезно устарел, считает глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Есть одна большая, существенная проблема - это, безусловно, доставка рыбы с моря. Флот, которым мы доставляем продукцию (от рыбодобывающих судов - ИФ), устарел. И если честно - мы должны осознавать, что без нового флота не сможем дальше доставлять рыбную продукцию в таком режиме, как это привыкли делать рыбаки. Придется делать большие переходы, доставлять непосредственно (рыбодобывающими - ИФ) судами, а это значит уходить с промысла", - заявил Шестаков в ходе дискуссии на Восточном экономическом форуме.

По его словам, "ситуация критичная". "Мы обновили рыбодобывающий флот, необходимо обновлять и транспортный", - подчеркнул он.

Как считает глава Росрыболовства, для этого недостаточно мер, которые действуют в рамках механизма инвестиционных квот. "В этом ключе необходимо больше посмотреть на меры государственной поддержки", - отметил он.

"Это необходимо делать даже с учетом всех ограничений, которые есть в судостроительной отрасли, мы их прекрасно понимаем: из 106 судов, которые должны были быть построены к 2025 году, построены только 47, и это большое отставания с точки зрения развития отрасли", - сказал он, отметив вместе с тем, что новые рыбодобывающие суда "показывают высокую эффективность".

Говоря о логистике рыбной продукции в целом, глава ведомства заявил, что все связанные с нею вопросы "необходимо и дальше расшивать", особенно в продвижении этой продукции на внутреннем рынке. "Мы должны гарантировать качество рыбной продукции, потому очень много полезных свойств теряется именно в момент перевозки", - сказал он.

Шестаков напомнил, что в рамках инвестиционных квот второго этапа планируется построить шесть логистических комплексов. "Есть вопрос - нужны ли они в таком объеме или не нужны. Но, как говорится, зато места всем хватит, и у компаний, которые сейчас занимают доминирующее положение на рынке, уже не будет возможности влиять на стоимость хранения и перевалки рыбной продукции", - заявил он.