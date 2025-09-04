Поиск

Объем поддержки экспортеров через транспортную субсидию в бюджете-2026 будет ниже

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование логистической субсидии, позволяющей экспортерам возмещать часть затрат на перевозку грузов за рубеж, в 2026 году будет, как ожидается, снижено относительно текущего года, сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах ВЭФ-2025.

"В текущих бюджетных проектировках, в проекте закона объемы на логистическую субсидию снижаются даже по сравнению к объемам текущего года. Это связано со снижением общего объема по национальному проекту (нацпроект "Международная кооперация и экспорт" - ИФ)", - сказал он, не назвав точную сумму.

На этот год параметры логистической субсидии предполагают финансирование в объеме 5,9 млрд рублей, которые распределяются между экспортерами продукции машиностроения и леспрома. Еще 1,2 млрд рублей предусмотрены на "раскатку" новых международных логистических маршрутов.

По словам Чекушова, сейчас приоритет Минпромторга - сконцентрироваться на выполнении ранее взятых на себя обязательств по поддержке компаний, а также на точечном финансировании тех направлений, которые без субсидий становятся нерентабельными.

"Решение будет следующим. Первое: мы должны в безусловном порядке выполнить все взятые на себя обязательства, поэтому основной объем средств мы будем аккумулировать на выполнение уже действующих обязательств. Это наш принцип, мы от него не отходим. Дальше субсидию на транспортировку будем переделывать под ключевые маршруты и ключевые продукты. То есть мы, скорее всего, оставим логистическую субсидию под те маршруты, которые "не поедут" без субсидии. Где-то эта поддержка жизненно важна для снижения затрат экспортера и повышения конкурентоспособности", - пояснил чиновник.

В качестве примера таких направлений он указал страны Южной Азии, Африки и Латинской Америки, отметив при этом, что если в 2025 году поддерживались поставки в отдельные страны, то со следующего года предполагается субсидировать отправку экспортных грузов по макронаправлениям.

"Среди рынков, которые для нас сейчас в фокусе для наращивания присутствия российских товаров, находятся Африка и Латинская Америка. У нас субсидия сейчас всего на шесть стран направлена. Но нам не принципиально, в какую страну Латинской Америки придет конкретное судно. Поэтому будем таргетировать субсидию и на страны Латинской Америки, всей Африки и Южной Азии. Это уже не совсем формат ориентации на транспортные коридоры. Мы говорим: "В эти макрорегионы везешь продукцию - получаешь субсидии, а где эффективность существует и без субсидии, к сожалению, нет", - сказал Чекушов.

Он также сообщил, что с учётом ограниченности бюджетных ресурсов на 2027 год отложено возобновление отбора проектов для поддержки через корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК, обеспечивают доступ к льготному кредитованию производителям ориентированной на экспорт продукции). "Возобновление КППК объективно возможно с 2027 года, потому что, как я уже сказал, у нас есть обязательства, которые мы не закрыли перед банками. В следующем году также будем их закрывать. Новых отборов пока не планируется", - сообщил замглавы Минпромторга.

Минпромторг РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Восточный экономический форум - 2025

РФ зеркально ответит на решение Китая о безвизовом режиме для россиян

РФ зеркально ответит на решение Китая о безвизовом режиме для россиян
Восточный экономический форум - 2025

Законопроект о реформе банкротства в РФ проходит финальные согласования

Восточный экономический форум - 2025

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку

Восточный экономический форум - 2025

Обсуждение роста норматива продаж бензина на бирже отложено до завершения ремонтов НПЗ

Восточный экономический форум - 2025

ФАС ожидает, что принимаемые на рынке меры позволят удовлетворить спрос на бензин

ФАС ожидает, что принимаемые на рынке меры позволят удовлетворить спрос на бензин
Дипломатическое противостояние

МИД РФ объявил о высылке эстонского дипломата из Москвы

Военная операция на Украине

Военные заявили о контроле над территорией ДНР в полосе действий группировки "Восток"

Продажи легковых машин с пробегом в РФ в августе снизились на 1,3% год к году

Продажи легковых машин с пробегом в РФ в августе снизились на 1,3% год к году
Восточный экономический форум - 2025

"Газпром" в ноябре запустит пятую технологическую линию Амурского ГПЗ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7101 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });