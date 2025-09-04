Объем поддержки экспортеров через транспортную субсидию в бюджете-2026 будет ниже

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование логистической субсидии, позволяющей экспортерам возмещать часть затрат на перевозку грузов за рубеж, в 2026 году будет, как ожидается, снижено относительно текущего года, сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах ВЭФ-2025.

"В текущих бюджетных проектировках, в проекте закона объемы на логистическую субсидию снижаются даже по сравнению к объемам текущего года. Это связано со снижением общего объема по национальному проекту (нацпроект "Международная кооперация и экспорт" - ИФ)", - сказал он, не назвав точную сумму.

На этот год параметры логистической субсидии предполагают финансирование в объеме 5,9 млрд рублей, которые распределяются между экспортерами продукции машиностроения и леспрома. Еще 1,2 млрд рублей предусмотрены на "раскатку" новых международных логистических маршрутов.

По словам Чекушова, сейчас приоритет Минпромторга - сконцентрироваться на выполнении ранее взятых на себя обязательств по поддержке компаний, а также на точечном финансировании тех направлений, которые без субсидий становятся нерентабельными.

"Решение будет следующим. Первое: мы должны в безусловном порядке выполнить все взятые на себя обязательства, поэтому основной объем средств мы будем аккумулировать на выполнение уже действующих обязательств. Это наш принцип, мы от него не отходим. Дальше субсидию на транспортировку будем переделывать под ключевые маршруты и ключевые продукты. То есть мы, скорее всего, оставим логистическую субсидию под те маршруты, которые "не поедут" без субсидии. Где-то эта поддержка жизненно важна для снижения затрат экспортера и повышения конкурентоспособности", - пояснил чиновник.

В качестве примера таких направлений он указал страны Южной Азии, Африки и Латинской Америки, отметив при этом, что если в 2025 году поддерживались поставки в отдельные страны, то со следующего года предполагается субсидировать отправку экспортных грузов по макронаправлениям.

"Среди рынков, которые для нас сейчас в фокусе для наращивания присутствия российских товаров, находятся Африка и Латинская Америка. У нас субсидия сейчас всего на шесть стран направлена. Но нам не принципиально, в какую страну Латинской Америки придет конкретное судно. Поэтому будем таргетировать субсидию и на страны Латинской Америки, всей Африки и Южной Азии. Это уже не совсем формат ориентации на транспортные коридоры. Мы говорим: "В эти макрорегионы везешь продукцию - получаешь субсидии, а где эффективность существует и без субсидии, к сожалению, нет", - сказал Чекушов.

Он также сообщил, что с учётом ограниченности бюджетных ресурсов на 2027 год отложено возобновление отбора проектов для поддержки через корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК, обеспечивают доступ к льготному кредитованию производителям ориентированной на экспорт продукции). "Возобновление КППК объективно возможно с 2027 года, потому что, как я уже сказал, у нас есть обязательства, которые мы не закрыли перед банками. В следующем году также будем их закрывать. Новых отборов пока не планируется", - сообщил замглавы Минпромторга.