СК возбудил дело о теракте после гибели 24 человек в Херсонской области

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки ВСУ на Херсонскую область, в результате которой погибли 24 человека, сообщается в телеграм-канале ведомства в четверг.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ в ночь на четверг атаковали тремя дронами здание кафе и гостиницы в селе Хорлы, в результате удара погибли, по предварительным данным, 24 человека, еще как минимум 50 человек получили ранения.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Владимир Сальдо СК ВСУ Херсонская область
