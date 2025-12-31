Более 50 поездов задерживаются из-за снегопадов на Кубани

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Аномальные снегопады в Краснодарском крае и сбой в графике движения привел к задержке 55 поездов, сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК) в своем телеграм-канале в среду.

Помимо этого, изменяется время отправления шести поездов - № 344 Кисловодск - Адлер, № 261 Нальчик - Москва, № 365 Кисловодск - Пермь, № 49 Кисловодск - Санкт-Петербург, № 3 Кисловодск - Москва, № 358 Имеретинский Курорт - Уфа.

В поездах, задержанных более чем на четыре часа, пассажиры обеспечиваются питанием.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в ночь на среду была нарушена контактная сеть на участке Кавказская-Кубанская. Утром СКЖД сообщила о задержке 18 пассажирских поездов дальнего следования и трех пригородоных поездов.

К ликвидации последствий снегопада привлечено более 300 железнодорожников.

Задержанные пассажирские поезда в настоящее время пропускаются по временной схеме, в том числе с использованием тепловозной тяги. Некоторые поезда уже проследовали барьерные места. Ремонтные бригады ведут работы одновременно на нескольких участках, чтобы как можно быстрее устранить последствия стихии.