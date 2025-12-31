Что произошло за день: среда, 31 декабря

Подробности атаки на резиденцию Путина, задержание Финляндией судна, шедшего из РФ в Израиль, новогоднее обращение президента РФ

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Украина для атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области запускала беспилотники с территории Сумской и Черниговской областей, заявил начальник зенитных ракетных войск ВКС России Александр Романенков. По его словам, Киев пытался атаковать резиденцию Владимира Путина сразу по нескольким направлениям.

- Президент РФ выступил с новогодним обращением к россиянам.

- Бензин и дизельное топливо в 2025 году подорожали на АЗС Москвы в среднем на 6 рублей за литр.

- Власти Финляндии задержали экипаж и судно, шедшее из Петербурга в израильский порт Хайфа.

- В России утвержден новый национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики", рассчитанный до 2030 года.

- Режим ЧС введен в Майкопе и пяти районах Адыгеи из-за сильного снегопада.









