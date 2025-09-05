Поиск

Минпросвещения не видит трагедии в возможном снижении числа поступающих в вузы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что возможное снижение количества поступающих в российские вузы не является трагедией, активно развиваются экономика, малый и средний бизнес, где востребованы специалисты со средним профессиональным образованием.

"Мировой опыт показывает, что в каких-то странах это соотношение составляет 50 на 50, где-то 60 на 40. У нас в советское время, по-моему, 25% выпускников школ шли в высшие учебные заведения. Поэтому здесь, наверное, какой-то трагедии нет", - сказал Кравцов в интервью "Известиям" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Так он ответил на вопрос, нет ли опасений, что будет нехватка специалистов с высшим образованием.

Согласно прогнозу министерства труда РФ, на рынке будет востребовано порядка 70% специалистов со средним профессиональным образованием, отметил министр. "Это не говорит о том, что падает престиж высшего профессионального образования. Это говорит о том, что активно развивается экономика, малый и средний бизнес, где востребованы именно специалисты по рабочим профессиям", - пояснил он.

По словам главы Минпросвещения, в настоящее время достаточно большое количество колледжей активно включились в выполнение оборонно-промышленного заказа, "отсюда такой результат".

Кравцов сообщил, что на текущий момент доля тех, кто пошел в колледж после девятого класса, составляет 62,5%, плюс 10% идут после одиннадцатых классов. В Москве по итогам этого года среднее профессиональное образование выбрали 50% девятиклассников.

Сергей Кравцов Минпросвещения РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков не знает, правдива ли информация СМИ о призыве Трампа к Европе отказаться от нефти из РФ

Построенный по серийным технологиям импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Восточный экономический форум - 2025

Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в Москве

Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в Москве
Восточный экономический форум - 2025

Путин заявил, что отмена Китаем виз для россиян была неожиданной для Москвы

Восточный экономический форум - 2025

Глава Росавиации заявил, что аэропорт Домодедово ждет аудит

Глава Росавиации заявил, что аэропорт Домодедово ждет аудит

Ушаков заявил, что ему неизвестно о запросах со стороны США на разговор Трампа и Путина

Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию будет оглашено в этом году

Восточный экономический форум - 2025

Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли РЗМ

Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли РЗМ

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 92 украинских БПЛА

Восточный экономический форум - 2025

В Кремле заявили, что Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7101 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });