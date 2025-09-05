Минпросвещения не видит трагедии в возможном снижении числа поступающих в вузы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что возможное снижение количества поступающих в российские вузы не является трагедией, активно развиваются экономика, малый и средний бизнес, где востребованы специалисты со средним профессиональным образованием.

"Мировой опыт показывает, что в каких-то странах это соотношение составляет 50 на 50, где-то 60 на 40. У нас в советское время, по-моему, 25% выпускников школ шли в высшие учебные заведения. Поэтому здесь, наверное, какой-то трагедии нет", - сказал Кравцов в интервью "Известиям" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Так он ответил на вопрос, нет ли опасений, что будет нехватка специалистов с высшим образованием.

Согласно прогнозу министерства труда РФ, на рынке будет востребовано порядка 70% специалистов со средним профессиональным образованием, отметил министр. "Это не говорит о том, что падает престиж высшего профессионального образования. Это говорит о том, что активно развивается экономика, малый и средний бизнес, где востребованы именно специалисты по рабочим профессиям", - пояснил он.

По словам главы Минпросвещения, в настоящее время достаточно большое количество колледжей активно включились в выполнение оборонно-промышленного заказа, "отсюда такой результат".

Кравцов сообщил, что на текущий момент доля тех, кто пошел в колледж после девятого класса, составляет 62,5%, плюс 10% идут после одиннадцатых классов. В Москве по итогам этого года среднее профессиональное образование выбрали 50% девятиклассников.