Более 26,5 млн школьников и студентов в РФ сядут за парты 1 сентября

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 85 тыс. образовательных учреждений по всей стране созданы необходимые условия для комфортного обучения, приемка готовности к новому учебному году полностью завершилась.

Во вторник Чернышенко провел совещание с регионами и ведомствами по готовности к новому учебному году, участие в мероприятии приняли представители всех субъектов РФ.

"Приемка готовности образовательных организаций к новому учебному году полностью завершилась. Созданы все необходимые условия для комфортного обучения в 85 тыс. учреждений образования по всей стране", – цитирует Чернышенко его пресс-служба.

Он отметил, что это порядка 32 тыс. детских садов, более 38 тыс. школ, около 3,3 тыс. колледжей, более 1,2 тыс. вузов, порядка 11 тыс. организаций дополнительного образования, а также около 600 иных образовательных организаций.

"Это гигантская инфраструктура, никогда еще в истории нашей страны не было таких масштабных инвестиций в систему образования. В этом учебном году за парты сядут более 26,5 млн школьников и студентов, из них более 1,5 млн – первоклассники", - подчеркнул вице-премьер.

Чернышенко сообщил, что в 2025 году систему образования ждет ряд нововведений: откроют двери для учеников новые предметные кабинеты "Труд" и "Основы безопасности и защиты Родины", снизится учебная нагрузка на школьников, трудиться учителем в школе или колледже смогут студенты после третьего курса педагогических вузов, продолжится работа по подготовке единых государственных учебников.

По словам вице-премьера, уже завершается приемная кампания в колледжах и вузах – на текущий момент более 1,5 млн абитуриентов подали свыше 4 млн заявлений в вузы.

"Видим рост интереса школьников к получению востребованных рабочих профессий. Абитуриенты подали (в колледжи - ИФ) свыше 3 млн 300 тыс. заявлений – на 890 тыс. больше, чем в прошлом году. Из них на программы "Профессионалитета" – 943 тыс.", – добавил он.

Зампредседателя правительства РФ заявил, что "система образования России к началу учебного года готова".

Как сообщил в свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов, 1 сентября в 28 регионах свои двери впервые откроют 43 новые школы.

Среди задач на 2025/26 учебный год министр перечислил реализацию изменений, введенных 704-м приказом Минпросвещения России. Это в том числе продолжение системной работы над снижением учебной нагрузки на учеников, введение поурочного планирования, нормирование числа контрольных и проверочных работ.

Глава Минпросвещения напомнил, что в настоящее время подготовлены единые учебники по истории для 5-11-х классов, в регионах продолжается поставка учебников в образовательные организации. Планируется, что с 1 сентября 2026 года все школы будут работать по единым государственным учебникам истории и обществознания.

По словам замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева, "уверенно растет интерес абитуриентов к региональным вузам. Уже зачислено более 435 тыс. человек на бюджетные места, значительный рост демонстрируют целевой прием и отдельная квота для участников СВО и их семей".

"В новом учебном году к занятиям приступят около 1,5 млн первокурсников. Все вузы страны, включая учреждения в приграничных и воссоединенных регионах, демонстрируют высокую степень готовности и обеспечат начало учебного года в штатном режиме", — сказал он.

