ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре подозреваемого в поджогах на ж/д инфраструктуре

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в Краснодаре россиянина, который по заданию украинских спецслужб совершал поджоги релейных шкафов и трансформаторной подстанции Северо-Кавказской железной дороги.

"В Краснодаре задержан гражданин РФ, 2009 г.р., причастный к поджогам четырех релейных шкафов и трансформаторной подстанции Северо-Кавказской железной дороги", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в пятницу.

В ходе допроса задержанный показал, что в одной из групп по поиску "быстрого заработка" в интернете он "вступил в контакт с представителем украинских спецслужб, по заданию которого за денежное вознаграждение изготовил зажигательную смесь и совершил поджоги".

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью квалификации деяний задержанного по ст. 275 (государственная измена) УК России", - сказали в ЦОС, отметив, что по совокупности молодому человеку грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.