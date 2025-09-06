Поиск

В РФ ввели госпитализацию для диспансеризации граждан с ограничениями по здоровью

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткосрочная госпитализация до трех дней для прохождения диспансеризации введена в России для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Впервые введена возможность краткосрочной госпитализации продолжительностью до 3 дней для прохождения всех мероприятий диспансеризации для людей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в постоянной посторонней помощи", - сказал Мурашко журналистам в субботу.

С изменением программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи маломобильные граждане, проживающие на селе и в отдалённых районах, вдали от медучреждений, а также маломобильные граждане, чья доставка в медучреждение затруднена, смогут пройти диспансеризацию не только в амбулаторных, как раньше, но и в стационарных условиях, сообщил министр.

"При выявлении в ходе диспансеризации заболеваний и состояний, требующих специализированной, в том числе - высокотехнологичной медицинской помощи, - такая помощь будет оказана непосредственно в больнице, или пациенты получат направление на необходимое лечение. Диспансеризация в стационарных условиях для этой категории граждан финансируются за счет средств обязательного медицинского страхования", - отметил Мурашко.

Ранее в правительстве России сообщили, что пациенты, которым в силу возраста или состояния здоровья тяжело ходить в поликлиники, смогут проходить диспансеризацию в стационаре.

Михаил Мурашко Минздрав
