Президент РФ наградил орденами Ларису Долину и Григория Лепса

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указы о награждении орденами и медалями большой группы граждан РФ, их тексты опубликованы на официальном портале правовой информации.

В частности, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награждена певица Лариса Долина, которая является заведующей кафедрой "Московского государственного института культуры".

Орденом Дружбы награжден Григорий Лепсверидзе, представленный в тексте указа как артист-вокалист ООО "Продюсерский центр "Григория Лепса".

Орден "За заслуги в культуре и искусстве" получил поэт, драматург и сценарист Юрий Энтин.

Большой группе граждан присвоены ордена "Мать-Героиня", "Родительская слава", в списке есть награжденные орденами Александра Невского, орденами Дружбы и Почета, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени, орденами Пирогова, медалями "За храбрость" и "За спасение погибавших".