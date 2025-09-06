Поиск

Президент РФ наградил орденами Ларису Долину и Григория Лепса

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указы о награждении орденами и медалями большой группы граждан РФ, их тексты опубликованы на официальном портале правовой информации.

В частности, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награждена певица Лариса Долина, которая является заведующей кафедрой "Московского государственного института культуры".

Орденом Дружбы награжден Григорий Лепсверидзе, представленный в тексте указа как артист-вокалист ООО "Продюсерский центр "Григория Лепса".

Орден "За заслуги в культуре и искусстве" получил поэт, драматург и сценарист Юрий Энтин.

Большой группе граждан присвоены ордена "Мать-Героиня", "Родительская слава", в списке есть награжденные орденами Александра Невского, орденами Дружбы и Почета, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени, орденами Пирогова, медалями "За храбрость" и "За спасение погибавших".

Владимир Путин Лариса Долина Григорий Лепес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты

Скворцова сообщила, что разработанная ФМБА вакцина от рака готова к применению

Скворцова сообщила, что разработанная ФМБА вакцина от рака готова к применению

Мантуров заявил, что Россия нарастит спутниковую группировку

В правительстве сообщили о завершающем этапе работы над ракетой-носителем "Союз-5"

Восточный экономический форум - 2025

Титов предложил разрешить для туристов китайскую AliPay в РФ и российскую СБП в Китае

Титов предложил разрешить для туристов китайскую AliPay в РФ и российскую СБП в Китае
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 34 дронов ВСУ

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о поражении десяти дронов над регионами РФ и Черным морем

Путин призвал активно выводить отечественные ракетные двигатели на мировой рынок

Путин призвал активно выводить отечественные ракетные двигатели на мировой рынок

Мантуров считает, что смягчение ДКП может оживить авторынок, но кардинально цифры не изменятся

Мантуров считает, что смягчение ДКП может оживить авторынок, но кардинально цифры не изменятся

Чемезов заявил, что РФ будет разрабатывать свой широкофюзеляжный самолет

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7113 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });