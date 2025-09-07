Поиск

Туриста из Белоруссии нашли погибшим в горах Эльбруса

Фото: Иван Губский/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии обнаружили в горах Эльбруса погибшего туриста, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии в воскресенье.

"В районе водопада "Терскол" (высота 2 800 метров) нашли и эвакуировали тело туриста из Республики Беларусь и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Поисковые работы в Эльбрусском районе завершены.

Ранее сообщалось, что оперативные службы с 3 сентября разыскивали в горах Эльбруса незарегистрированного туриста из Белоруссии, который не выходил на связь с минувшей среды.

На работы привлекались 19 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из цента "Лидер".

