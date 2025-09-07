Туриста из Белоруссии нашли погибшим в горах Эльбруса
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии обнаружили в горах Эльбруса погибшего туриста, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии в воскресенье.
"В районе водопада "Терскол" (высота 2 800 метров) нашли и эвакуировали тело туриста из Республики Беларусь и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Поисковые работы в Эльбрусском районе завершены.
Ранее сообщалось, что оперативные службы с 3 сентября разыскивали в горах Эльбруса незарегистрированного туриста из Белоруссии, который не выходил на связь с минувшей среды.
На работы привлекались 19 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из цента "Лидер".