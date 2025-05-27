Замглавы Минздрава заявила, что генетика определяет здоровье человека на 5-10%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Вклад генетики и наследственности в здоровье и долголетие человека составляет 5-10%, до 60% - обеспечивает образ и условия его жизни, сообщила замглавы Минздрава РФ Евгения Котова.

"Проведены исследования, которые показали, какой вклад в здоровье человека, в возможность прожить долгую и полноценную жизнь: 5-10% - это генетика, наследственность", - сказала Котова на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

По ее словам, до 30% вклада обеспечивает система оказания медицинской помощи. До 60% вклада в здоровье человека, его продолжительную и активную жизнь - это образ и условия его жизни.

Котова сообщила, что пять ключевых факторов существенно сокращают годы жизни: это потребление алкоголя, употребление табака, нерациональное питание, отсутствие физической активности и хронический стресс.