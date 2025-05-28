Голикова предложила ввести в РФ должность врача медицины здорового долголетия

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила Минздраву рассмотреть вопрос о введении новой должности - врача медицины здорового долголетия.

"Учитывая такого рода изменения в работе центров здоровья, я бы хотела, чтобы Минздрав рассмотрел вопрос о введении новой должности - врач медицины здорового долголетия", - сказала Голикова в среду на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

По ее словам, в рамках федерального проекта "Здоровье для каждого" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в стране начинают проводить трансформацию созданных в 2008 году центров здоровья и кабинетов медицинской профилактики.

"Мы исходим из того, что меняем функции и переориентируем их от участия только в диспансеризации и работе с факторами риска развития заболеваний в лидеров предупредительной медицины, работе с предрисками", - добавила Голикова.

Работа таких центров будет направлена на выявление отклонений по отдельным параметрам и прослеживаемость на взаимосвязь с механизмами старения. Это еще не риск развития заболеваний, это то, что в последующем может привести к такому риску, отметила вице-премьер.