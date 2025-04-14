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На 1 января 2025 года в РФ было 35,1 млн человек старше трудоспособного возраста

На 1 января 2025 года в РФ было 35,1 млн человек старше трудоспособного возраста
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Доля граждан старше трудоспособного возраста на начало года составила 24% населения РФ или 35,1 млн человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Численность граждан старше трудоспособного возраста на 1 января 2025 года в РФ составляет 35,1 млн. человек. Это 24% от численности населения. Все то, что предусмотрено в стратегии, безусловно, имеет ключевое значение для поддержки этих граждан", - сказала Голикова на оперативном совещании премьер-министра с вице-премьерами, посвящённом, в частности, реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения.

В России лицами старше трудоспособного возраста считаются женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше.

Голикова напомнила, что стратегия сформирована по поручению президента и ключевой ее задачей является увеличение к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет и опережающий рост ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

Как сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании, стратегия утверждена правительством.

Ключевыми направлениями стратегии являются: укрепление в обществе ценности многопоколенной семьи, охрана здоровья граждан старшего поколения, продление активного долголетия, развитие социальных услуг, продлевающих здоровую жизнь и обеспечивающих качественный уход, повышение финансовой обеспеченности пожилых граждан, создание условий для их занятости. Кроме того. в рамках стратегии планируется развитие инфраструктуры для качественной и безопасной жизни старшего поколения, сказала вице-премьер.

Основными инструментам реализации стратегии станут нацпроекты "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь".

Татьяна Голикова Михаил Мишустин
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