Тульский оружейный завод снова оспорит отказ регистрации допэмиссии акций

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" (ТОЗ) на признание арбитражным судом Москвы законным решения Банка России об отказе в государственной регистрации допэмиссии акций предприятия, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Судебное заседание назначено на 15 октября.

19 мая Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск ТОЗа о признании незаконным решения Банка России об отказе в государственной регистрации допэмиссии акций предприятия.

В решении суда отмечалось, что ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" нарушило принцип равных условий размещения дополнительных акций для потенциальных приобретателей, а также допущено нарушение равных условий размещения в части имущества, вносимого в качестве оплаты дополнительных акций.

Акционеры ТОЗа в октябре 2024 года приняли решение увеличить уставный капитал завода на 16,3 млрд рублей путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. Предприятие планировало разместить 16 млрд 274 млн 680 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Уставный капитал ТОЗ в настоящее время составляет 406,867 тыс. рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль.

Центробанк в декабре 2024 года приостановил эмиссию ценных бумаг. Затем, в январе 2025 года, ЦБ отказал в госрегистрации допвыпуска акций, а в феврале ТОЗ подал иск к ЦБ "о признании решений и действий (бездействий) незаконными".

Планы допэмиссии вызвали недовольство ряда миноритарных акционеров ТОЗа, которые усмотрели в решении о допэмиссии попытку "размыть" их долю. Двое миноритариев - Андрей Лебедев и Вадим Селезнев - подали иски в Арбитражный суд Тульской области к предприятию с требованием признать недействительным решение внеочередного собрания акционеров ТОЗа о допэмиссии. Впоследствии оба дела были объединены в одно.

В обоснование исковых требований Лебедев и Селезнев указали на то, что дополнительные акции предполагается разместить на нерыночных условиях в ущерб интересам общества и миноритарных акционеров.

Ответчик в свою очередь заявил, что совет директоров ТОЗа при определении цены размещения дополнительных акций в 1 рубль (соответствует номиналу акций), а также собрание акционеров при одобрении параметров допэмиссии действовали в пределах своих полномочий, нарушений закона "Об акционерных обществах" допущено не было.

По данным ответчика, совокупный портфель кредитов завода в коммерческих банках превышает 14 млрд рублей, ежемесячные затраты на обслуживание кредитной задолженности составляют около 250 млн рублей, включая проценты по кредитам и сопутствующие расходы, что требует стабильного денежного потока для выполнения указанных обязательств.

В связи с этим, по информации ответчика, выпуск дополнительных акций на сумму 16,3 млрд рублей позволит привлечь дополнительные средства, которые будут направлены на рефинансирование кредитных обязательств ТОЗа, реализацию инвестиционных проектов и покрытие операционных расходов.

Исковые требования миноритариев поддержал Банк России, участвовавший в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. По мнению Банка России, доказательств экономической целесообразности увеличения уставного капитала ПАО не имеется. Увеличение уставного капитала фактически направлено на его перераспределение в пользу мажоритария, при этом нарушается принцип равенства условий размещения дополнительных акций для потенциальных потребителей, в частности, в непредставлении права на участие во втором этапе размещения всем акционерам.

Суд в Туле 18 апреля удовлетворил требования миноритариев. Не согласившись с решением суда первой инстанции, ТОЗ подал апелляционную жалобу. 20-й арбитражный апелляционный суд на заседании 19 июня отложил рассмотрение жалобы. Следующее заседание назначено на 30 сентября.

ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" не публикует данные о своих акционерах. По итогам 2024 года ТОЗ получил чистую прибыль в размере 447,01 млн рублей. На годовом собрании 27 июня акционеры приняли решение оставить нераспределенной чистую прибыль за 2024 год и не выплачивать дивиденды.