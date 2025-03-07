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Тульский оружейный завод возглавил прежний гендиректор

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" (ТОЗ, входит в холдинг "ТОР") избрал генеральным директором Илью Курилова, ранее уже занимавшего эту должность.

Как говорится в материалах компании, Курилов избран гендиректором сроком на пять лет.

Курилов с июня 2016 года по 19 января 2024 года являлся гендиректором ПАО "ТОЗ", с 22 января 2024 года - управляющим директором ПАО "ТОЗ". Кроме того, с 29 июня 2022 года Курилов - генеральный директор ООО "ТОР".

Как сообщалось, с 6 марта ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" досрочно прекратило полномочия управляющей организации – ООО "ТОР", действовавшие с конца января 2024 года.

Тульский оружейный завод основан в 1712 году, является одним из крупнейших предприятий ОПК. ТОЗ не публикует данные о своих акционерах.

Холдинг "ТОР" создан в 2018 году, объединяет диверсифицированные активы по следующим направлениям: машиностроение (в том числе судостроение и судоремонт), растениеводство, розлив алкогольной продукции. В промышленную группу в том числе входят Тульский оружейный завод, "Туламашзавод".

ТОЗ Тульский оружейный завод ПАО "Императорский Тульский оружейный завод"
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