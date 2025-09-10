Поиск

Временно ограничена работа аэропорта Геленджика

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Геленджика временно не принимает и не выпускает самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Введенные ограничения он объяснил соображениями безопасности полетов.

Аэропорт Геленджика в июле возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По решению Росавиации, авиакомпании могут летать в Геленджик только с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

Геленджик и ряд других аэропортов юга и центральной части РФ в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности.

Крупнейшим совладельцем ООО "Аэропорт Геленджик" (управляет авиакомплексом) с долей 49,5% по данным ЕГРЮЛ является банк ВТБ, еще 40% у банка "Россия", 10% - у АО "Мирус" (по данным на начало февраля 2024 года, принадлежало бизнесмену Таймуразу Боллоеву), оставшиеся 0,5% - у Евгения Баженова.

Геленджик ВТБ Росавиация Таймураз Боллоев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о задержании крымчанина, передававшего Украине координаты объектов

Более 87% детей иностранцев, подавших заявки, не зачислены в российские школы в 2025

Более 87% детей иностранцев, подавших заявки, не зачислены в российские школы в 2025

Михаил Пиотровский переназначен гендиректором Эрмитажа

ФСБ сообщила о пресечении в Ижевске покушения на одного из ведущих сотрудников ОПК

Трамп планирует побеседовать с Путиным не позднее следующей недели

Туманы прогнозируются в Подмосковье до конца недели

Туманы прогнозируются в Подмосковье до конца недели

73 ребенка эвакуированы из школы-интерната в Ростовской области из-за попадания дрона

Минцифры опровергло информацию о содержании обновленного "белого списка" сайтов и сервисов

Telegram и Amazon оштрафованы на 3,5 млн рублей каждый за запрещенный контент

Telegram и Amazon оштрафованы на 3,5 млн рублей каждый за запрещенный контент

Что произошло за день: вторник, 9 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7130 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале21 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });