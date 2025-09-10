Временно ограничена работа аэропорта Геленджика

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Геленджика временно не принимает и не выпускает самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Введенные ограничения он объяснил соображениями безопасности полетов.

Аэропорт Геленджика в июле возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По решению Росавиации, авиакомпании могут летать в Геленджик только с 8:30 до 20:00 по московскому времени.

Геленджик и ряд других аэропортов юга и центральной части РФ в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности.

Крупнейшим совладельцем ООО "Аэропорт Геленджик" (управляет авиакомплексом) с долей 49,5% по данным ЕГРЮЛ является банк ВТБ, еще 40% у банка "Россия", 10% - у АО "Мирус" (по данным на начало февраля 2024 года, принадлежало бизнесмену Таймуразу Боллоеву), оставшиеся 0,5% - у Евгения Баженова.