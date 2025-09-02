Аэропорт Геленджика приостановил работу

Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт "Геленджик" временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотников, в том числе десять – над акваторией Черного моря.

8 августа в аэропорту Геленджика также вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их сняли утром 10 августа.

В июле аэропорт Геленджика возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По решению Росавиации, авиакомпании могут летать в Геленджик с 08:30 до 20:00.

Геленджик и ряд других аэропортов юга и центральной части РФ в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Закрытыми остаются авиатерминалы в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Липецке.