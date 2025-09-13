Шесть ложных сообщений о минировании поступило за первые сутки выборов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В территориальные органы МВД поступило 228 сообщений о происшествиях, связанных с выборами; возбуждено восемь уголовных дел, большая часть из них - по заведомо ложным сообщениям об атаках терроризма, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Что касается безопасности и правопорядка на избирательных участках, за последние сутки в территориальные органы МВД поступило 228 сообщений о происшествиях, связанных с выборами; возбуждено восемь уголовных дел, большая часть из них - по заведомо ложным сообщениям об атаках терроризма. За сутки поступило шесть ложных сообщений о минировании", - сказала она в информационном центре ЦИК в субботу.

Такие сообщения зафиксированы в Курской области и в Севастополе, уточнила глава комиссии.

С 12 по 14 сентября в России проходит более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежит около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.