Уголовное дело Юрия Дудя о неисполнении обязанностей иноагента направлено в суд

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело признанного иноагентом журналиста Юрия Дудя, сообщило надзорное ведомство во вторник.

"Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иноагента Юрия Дудя. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в прокуратуре.

Дудь обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

По версии следствия, Дудь был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), "однако в нарушение требований законодательства Российской Федерации продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

В отношении журналиста заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск.

В апреле 2022 года Минюст РФ внес Дудя в реестр иноагентов.

