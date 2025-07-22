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Юрий Дудь заочно арестован за неисполнение обязанностей иноагента

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Юрия Дудя (признан в России иноагентом) на два месяца за неисполнение обязанностей иноагента, сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дудя Юрия Александровича на два месяца", - сообщили в пресс-службе.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 330.1 УК (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах) Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России, либо с момента его задержания на территории России.

В начале июля столичное управление Следственного комитета сообщало, что Дудь стал фигурантом уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов. По версии следствия, не позднее 19 мая 2025 года в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", "он уклонился от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах".

"Ранее он был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП)", - напомнили в ГСУ, добавив, что "проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы"

Минюст признал Дудя иноагентом в апреле 2022 года.

Минюст Юрий Дудь Басманный суд СКР
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