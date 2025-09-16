Лавров заявил, что конкурс "Интервидение" может стать ежегодным

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Конкурс "Интервидение" может стать ежегодным, интерес к этому есть, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Есть интерес - уже несколько наших коллег проявили такое желание - принять такой конкурс в следующем году и через два года. Я надеюсь, мы сделаем этот конкурс ежегодным", - сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной предстоящему конкурсу "Интервидение".

По словам министра, "интерес очень большой к этому проекту". Как уточнил Лавров, количество участников составляет 23 страны, включая Россию.

"Надеюсь, что мы сможем вскоре - если не в ходе финала, то вскоре после - объявить о том, где пройдет следующий конкурс, какая страна выступила с соответствующим предложением", - пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Он также сообщил, что "Министерству иностранных дел поручено всячески оказывать содействие работе с иностранными коллегами" и напомнил, что инициатива проведения конкурса принадлежит Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства".

"Это направлено как раз на сохранение традиций – культурных, религиозных, духовных, этических, если хотите", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что "визы выдавались участниками и гостям конкурса, и международным журналистам, которые прибывают для его освещения, в самой упрощенной, комфортной форме и безвозмездно".

"И специальный таможенный режим мы согласовали с Федеральной таможенной службой, который был очень позитивно воспринят теми, кто им воспользовался", - заявил Лавров.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, является ли конкурс элементом "мягкой силы", Лавров отметил, что РФ нужно продвигать свой "объективный образ за рубежом". "Если под "мягкой силой" вы понимаете возможность дать узнать о себе, то, конечно, мы в этом заинтересованы", - заключил он.

В свою очередь, в ходе пресс-конференции первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель набсовета "Интервидения" Сергей Кириенко отметил, что в странах-участницах конкурса проживает 4 млрд 334 млн человек – "то есть, на секундочку, больше, чем половина земного шара - это страны, представители которых будут участвовать в возрожденном "Интервидении"".

"И эти 4 миллиарда 300 с лишним миллионов человек получат возможность посмотреть трансляцию", - сказал Кириенко.

Кириенко напомнил, что в этом году исполняется 65 лет с момента запуска первого конкурса "Интервидение", возрождение которого происходит сейчас. За 33 года существования конкурса, как отметил Кириенко, совокупно в нем приняли участие 30 стран.

Кириенко также отметил, что всем странам, которые хотели принять участие в конкурсе, была предоставлена такая возможность. "Что могло сдержать тех, кто с первого раза не поучаствовал? По-честному, у кого-то, конечно, политические ограничения. И, по-честному, мы просто знаем, что был целый ряд исполнителей, которые очень хотели приехать, но, в общем, их желание не очень совпало с мнением руководства соответствующих стран. Пусть это будет на их совести. У музыки же нет границ все равно", - добавил Кириенко.

Кириенко подчеркнул, что организаторы никому не навязывали какие-то единые требования и единые стандарты. "Как раз наоборот, мы очень рассчитываем на то, что каждое выступление, каждый исполнитель будет абсолютно самобытным, и он будет делиться со всеми участниками и зрителями конкурса тем, что любят в его стране, чем гордятся, воспоминаниями", - добавил Кириенко.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" продлится около 3,5 часов, оно будет показано в прямом эфире, начало в 20:30. Он уточнил, что площадкой проведения конкурса стала Life Arena, которая на данный момент является самой технологичной концертной площадкой Москвы.

Также он рассказал о системе голосования: "система голосования построена таким образом, что от каждой страны-участницы будет 23 члена жюри, которые, исходя из общего числа участников, выставят свои очки от 1 до 23, распределяя места. И один из членов жюри, которого они выберут спикером, огласит эти результаты в конце".

Ранее в пресс-службе конкурса сообщили, что в конкурсе этого года примут участие Белоруссия, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР.

Финал конкурса пройдет 20 сентября на Live Arena. Россию представит певец SHAMAN.