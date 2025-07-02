Поиск

Победитель "Интервидения" получит 30 млн рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Победитель Международного музыкального конкурса "Интервидение" получит денежное вознаграждение в размере 30 млн рублей, следует из положения о проведении конкурса.

Вознаграждение может быть увеличено по усмотрению организатора, при условии согласования с учредителем (с Фондом сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства" - ИФ), говорится в документе.

КультураПредставители США, Китая и Сербии станут участниками конкурса "Интервидение"Читать подробнее

Отмечается, что сумма вознаграждения выплачивается в любой валюте. Кроме того, все участники конкурса награждаются дипломами участников.

Согласно положению, участниками конкурса может стать "национальная звезда, возраст не менее 16 лет". Участник должен иметь максимальный охват в стране и высокий индекс популярности, а также иметь награды национальных музыкальных премий. В выступлении могут принимать участие не более 6 человек, среди них должен быть вокальный исполнитель или группа, а также могут быть бэквокалист или группа, музыкант или ансамбль, танцор или группа танцоров.

Тема песни, с которой выступает участник конкурса, согласно положению, должна соответствовать ценностям конкурса. Песня должна быть написана в жанре популярной музыки, приветствуются этнические и фольклорные вставки/сэмплы в песне, отражающие культуру своей страны. Песня может быть исполнена на любом языке мира. Продолжительность песни должна составлять не менее 2 минут и не более 3 минут. Взносы за участие в конкурсе "Интервидение" не предполагаются.

Конкурс пройдет 20 сентября в "LIVE Арена". Россию на нем представит певец SHAMAN. Всего в конкурсе примут участие представители 20 стран.

LIVE Арена Интервидение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Большой и Мариинка представят вечера одноактных балетов Игоря Стравинского

Большой и Мариинка представят вечера одноактных балетов Игоря Стравинского

Фильм F1 с Брэдом Питтом показал лучший дебют в прокате в истории Apple

Фильм F1 с Брэдом Питтом показал лучший дебют в прокате в истории Apple

В Милане оцепили квартал из-за риска обрушения знака Generali с небоскреба Захи Хадид

В Милане оцепили квартал из-за риска обрушения знака Generali с небоскреба Захи Хадид

Прощание с Валентиной Талызиной пройдет 24 июня в Театре Моссовета

Умершие знаменитости

Умерла актриса Валентина Талызина

Умерла актриса Валентина Талызина

Том Круз получит почетный "Оскар"

Том Круз получит почетный "Оскар"
Умершие знаменитости

Ушла из жизни народная артистка РФ Наталья Тенякова

Ушла из жизни народная артистка РФ Наталья Тенякова

"Последний день Помпеи" впервые за четверть века покажут на выставке в Москве

"Последний день Помпеи" впервые за четверть века покажут на выставке в Москве

Путин предложил учредить день языков народов России

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана409 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6648 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });