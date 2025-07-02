Победитель "Интервидения" получит 30 млн рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Победитель Международного музыкального конкурса "Интервидение" получит денежное вознаграждение в размере 30 млн рублей, следует из положения о проведении конкурса.

Вознаграждение может быть увеличено по усмотрению организатора, при условии согласования с учредителем (с Фондом сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства" - ИФ), говорится в документе.

Отмечается, что сумма вознаграждения выплачивается в любой валюте. Кроме того, все участники конкурса награждаются дипломами участников.

Согласно положению, участниками конкурса может стать "национальная звезда, возраст не менее 16 лет". Участник должен иметь максимальный охват в стране и высокий индекс популярности, а также иметь награды национальных музыкальных премий. В выступлении могут принимать участие не более 6 человек, среди них должен быть вокальный исполнитель или группа, а также могут быть бэквокалист или группа, музыкант или ансамбль, танцор или группа танцоров.

Тема песни, с которой выступает участник конкурса, согласно положению, должна соответствовать ценностям конкурса. Песня должна быть написана в жанре популярной музыки, приветствуются этнические и фольклорные вставки/сэмплы в песне, отражающие культуру своей страны. Песня может быть исполнена на любом языке мира. Продолжительность песни должна составлять не менее 2 минут и не более 3 минут. Взносы за участие в конкурсе "Интервидение" не предполагаются.



Конкурс пройдет 20 сентября в "LIVE Арена". Россию на нем представит певец SHAMAN. Всего в конкурсе примут участие представители 20 стран.