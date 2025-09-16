Кабмин РФ выделит около 40 млрд руб. для российских работодателей в 2026 году

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России выделит в следующем году почти 40 млрд рублей для работодателей в рамках работы по созданию комфортных и безопасных условий труда, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В прошлом году инвестиции компаний в подобные мероприятия возросли на 20%, составив почти 210 миллиардов рублей. В свою очередь и государство регулярно увеличивает объем средств, которые направляются работодателям, чтобы предупреждать риски для людей. В текущем году на эти цели предусмотрено 36 миллиардов рублей и еще почти 40 - в следующем", - заявил Мишустин в приветственном обращении к участникам и организаторам X Всероссийской недели охраны труда.

Он подчеркнул, что системная реализация целого комплекса мер позволила в последние годы на 20% сократить общее количество несчастных случаев.

"И правительство продолжит поддерживать добросовестные предприятия, которые серьезно занимаются вопросами охраны труда", - сказал Мишустин.