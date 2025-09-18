Минфин наметил снижение цены отсечения в бюджетном правиле до $55/баррель к 2030 году

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минфин при подготовке проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов закладывает постепенное снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле с $60 за баррель до $55 за баррель к 2030 году.

"Для того, чтобы сделать устойчивыми финансы, мы предлагаем и в бюджете закладываем снижение зависимости, вы сказали про нефть, от различных ограничений, будь то ценовых, будь то объемных, бюджета от нефтегазовых доходов. И при подготовке бюджета мы планируем снижать нашу бюджетную планку, которая является основой для формирования нефтегазовых доходов. Если помните, сегодня это $60 за баррель. К 2030 году планируем $55, каждый год по доллару снижать зависимость бюджета от нефти и газа", - сказал глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

По его словам, доля нефтегазовых доходов бюджета, которая ранее составляла около 50%, в следующем году уже будет равна 22%.

"Поэтому мне кажется, что устойчивость бюджета равняется устойчивости финансов, устойчивость финансов равняется базовым основаниям для экономического роста и роста благосостояния людей", - отметил министр.

"Мы говорим о том, что мы должны сделать бюджет более мускулистым, который бы отвечал на любые ограничения, с которыми мы сталкиваемся", - добавил он.

По словам Силуанова, таким образом, по сути, происходит возврат к тем принципам, которые были заложены в 2017 году при подготовке бюджетного правила. "Цена была $40 за баррель, как отсечка для формирования доходов, идущих на расходы. Эта цена индексировалась на 2% (ежегодно - ИФ). Мы чуть ослабили его в период всех ковидов, санкций (...) Если бы мы сохраняли эту динамику, то примерно $55 и получили бы к 2030 году. Поэтому мы идем сознательно на то, чтобы бюджет был защищен от внешних воздействий", - отметил он.

Ранее министр уже сообщал, что вопрос изменения цены отсечения нефти по бюджетному правилу предстоит рассмотреть при подготовке бюджета на 2026-2028 годы.

"Нужно подумать, может быть, нам при подготовке нового бюджета на среднесрочную перспективу посмотреть по уровню цены отсечения, базовой цены, $60 за баррель, насколько она сегодня соответствует тем уровням, которые позволяют нам обеспечить не только сохранение, но и пополнение Фонда национального благосостояния", - говорил министр.

Также он сообщал, что при формировании проекта бюджета на 2026 год Минфин учитывает прогнозируемую среднюю цену на нефть марки Urals в $59 за баррель.

"Понимаем, что сегодня $60 за баррель - это цена, которая может быть слишком оптимистичной для цены на нефть, потому что видели, что цены на нефть марки Urals ниже этой отсечки опускаются. Сегодня ситуация геополитическая изменилась, но нам надо всегда держать бюджет "сухим", держать бюджет всегда в тонусе, поэтому этот вопрос непростой, мы в правительстве этот вопрос будем обсуждать, я бы так сказал", - пояснял Силуанов.