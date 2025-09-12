Накопленный дефицит пока не дает реализовать дезинфляционный потенциал бюджета РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Текущий дефицит федерального бюджета пока не дает реализоваться дезинфляционному эффекту бюджетной политики, Банк России обновит свои оценки после внесения в Госдуму поправок в текущий бюджет и проектировок на следующую трехлетку. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

"Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики. Ее нормализация в 2025 году должна иметь дезинфляционный эффект. Однако он пока не реализовался с учетом накопленного с начала года бюджетного дефицита", - говорится в пресс-релизе.

Федеральный бюджет в январе-августе, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом 4,193 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Размер дефицита, хотя и сократился по сравнению с данными за семь месяцев, все еще превышает годовой прогноз. Исходя из данных Минфина и Федерального казначейства за семь месяцев, в августе наблюдался профицит в размере 686 млрд рублей и 430 млрд рублей соответственно.

"Банк России будет уточнять свои оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения правительством в Госдуму поправок к бюджету на 2025 год и новых бюджетных проектировок на среднесрочный период. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики", - отмечается в документе.

Законом о бюджете на 2025 год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Однако в соответствии с принятыми весенними поправками дефицит увеличен до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП. Позже источник, знакомый с ходом подготовки проекта бюджета на следующую трехлетку, сообщил, что дефицит в текущем году может быть выше 1,7% ВВП.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам 10 сентября сообщил, что основные параметры федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов правкомиссия по бюджетным проектировкам утвердит в ближайшее время. После этого законопроект будет представлен на заседании правительства и внесен в Госдуму до 1 октября. Основные приоритеты, по его словам, это обеспечение макроэкономической стабильности, сбалансированный бюджет, выполнение социальных обязательств и достижение национальных целей развития.

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что при формировании проекта федерального бюджета на 2026 год Минфин учитывает прогнозируемую среднюю цену на нефть марки Urals в $59 за баррель. В рамках бюджета на 2025-2027 годы цена нефти на 2026 год учитывалась в размере $66 за баррель.

По его словам, Минфин всегда будет говорить о том, чтобы бюджет был составлен по принципам и правилам, которые прописаны законодательно, имея в виду следование бюджетным правилам. "Это дает устойчивость бюджетной конструкции, независимость бюджета от внешних факторов, будь то цены на энергоресурсы или санкции", - пояснял министр.

Силуанов также отмечал, что оптимизация расходов остается постоянным процессом. "Невозможно все время говорить: давайте увеличивать доходную базу, давайте увеличивать заимствования, надо всегда работать с тем объемом средств, которые есть в бюджете. Непросто это происходит, все говорят, что это сложно, но без этого нельзя", - отмечал министр.

Президент Владимир Путин заявлял о необходимости формирования дополнительных источников доходов бюджета, но не за счет повышения налогов, а за счет роста производительности труда.

"Нам нужно работать над доходной частью, здесь есть, о чем поговорить, имею в виду, конечно, не увеличение налогового бремени, а повышение эффективности производства. Нужно повышать производительность труда, внедрять новейшие технологии, лучше организовывать производства. Здесь у нас есть, над чем работать, и резервов не счесть числа, то есть большие здесь возможности", - пояснял он.

Мишустин также отмечал, что "учитывая реалии, необходимо сконцентрироваться на теме эффективности, в том числе в части производительности труда". "Надо ускорять ее рост. Для чего продолжить снимать общесистемные барьеры для предпринимательской инициативы, сокращать избыточную административную нагрузку, создавать стимулы для самостоятельного развития за счет внутрикорпоративных программ самих компаний", - говорил премьер.

Текущим законом о бюджете доходы на 2026 год запланированы в объеме 41 трлн 840,9 млрд рублей (18,1% ВВП), на 2027 год - 43 трлн 154,2 млрд рублей (17,4% ВВП), в том числе нефтегазовые - 10 трлн 564,3 млрд рублей (4,6% ВВП) и 9 трлн 766,1 млрд рублей (3,9% ВВП), ненефтегазовые - 31 трлн 276,6 млрд рублей (13,6% ВВП) и 33 трлн 388,1 млрд рублей (13,4% ВВП). Расходы в 2026 году запланированы в объеме 44 трлн 22,2 млрд рублей (19,1% ВВП), в 2027 году - 45 трлн 915,6 млрд рублей (18,5% ВВП). Дефицит в 2026 году запланирован в размере 2 трлн 181,2 млрд рублей (0,9% ВВП), в 2027 году - 2 трлн 761,4 млрд рублей (1,1% ВВП).