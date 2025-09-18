Поиск

Силуанов пообещал, что бюджет 2026-2028 будет способствовать смягчению ДКП

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - При подготовке проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы поставлена задача содействовать смягчению денежно-кредитной политики, заявил на Московском финансовом форуме глава Минфина Антон Силуанов.

"Сейчас наша страна находится в таком времени планового охлаждения экономики, и президент говорил, что это нужно очень тонко пройти, чтобы не переохладить, с одной стороны, а с другой стороны, с тем, чтобы решить вопрос снижения инфляции, соответственно, роста реальных доходов населения, с тем, чтобы все задачи, которые реализуются через бюджет, были выполнены", - сказал он.

Министр отметил, что вопрос стимулирования или охлаждения экономики относится и к финансовым властям - в первую очередь к бюджетной и денежно-кредитной политике.

"Здесь главное, с одной стороны, не переборщить, и не недоработать. Поэтому, когда мы говорили, когда докладываем президенту о бюджетной политике на следующие три года, то как раз задача была такая, чтобы бюджет помог размягчить денежно-кредитную политику сегодняшнюю", - пояснил Силуанов.

Министр отметил, что есть два инструмента, влияющие на финансы - бюджет и банки.

"Через ставку, и соответственно, через бюджетный импульс. И когда мы говорили о параметрах бюджета, о том, какие принципы должны быть положены в основу бюджетной политики на следующие три года, как раз из этого исходили. А именно, чтобы те ограничения и санкции, с которыми мы столкнулись, те торговые войны, которые, мы видим, сейчас идут, различные, как было сказано, ценовые ситуации на внешних рынках, абсолютно не были бы заметны для наших людей, для получателей бюджетных средств, для пенсионеров, для семьи с детьми и так далее. Все это должен обеспечить бюджет. Все это должен обеспечить бюджет, независимо от того, как, с какими сложностями, трудностями наша страна столкнется", - сказал он.

"Мы в такой ситуации живем уже не один год. И бюджет как раз тот инструмент, который может и должен это реализовать", - отметил министр.

