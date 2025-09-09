Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2026 году будут закладываться исходя из цены $59/барр.

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - При формировании проекта федерального бюджета РФ на 2026 год, его нефтегазовых доходов, Минфин учитывает прогнозируемую среднюю цену на нефть марки Urals в $59 за баррель. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Радио РБК.

"Мы видим, что аналитики говорят о том, что на среднесрочной перспективе Brent будет стоить где-то $60-65 за баррель. Сегодня у нас существуют дисконты к марке Brent, поэтому мне кажется, что тот прогноз, который сделан в министерстве экономики по цене на нефть – достаточно взвешенный, $59, где-то $60 в последующие годы", - сказал он.

Ранее, в рамках бюджета на 2025-2026 годы цена нефти на следующий год учитывалась в размере $66 за баррель.