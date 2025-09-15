Путин заявил, что меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики нужно взаимоувязывать

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики нужно настраивать на поддержку и стимулирование экономического роста, полагает президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что правительство продолжает работать над проектом федерального бюджета на следующие три года.

"В этой связи мы проводим целую серию совещаний по контурам главного финансового документа страны, его основным приоритетам. С Михаилом Владимировичем (Мишустиным, премьером РФ - ИФ) вчера мы (...) в ночь, долго, часа два, наверное, тоже обсуждали все эти вопросы", - сказал он на совещании по экономическим вопросам, отметив, что среди них были исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов и обеспечение безопасности России.

"Бюджет призван решать как текущие, так и перспективные стратегические задачи развития всей страны. Поэтому подготовка бюджета, как и его дальнейшее исполнение - это общая командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств, ведомств, управленческих команд в субъектах РФ и муниципалитетах", - сказал глава государства.

При этом Путин отметил, что стабильность государственных финансов напрямую зависит от положения дел в экономике РФ. Главная цель властей, по его словам, - обеспечить необходимые для этого темпы роста. "Мы должны не просто идти в ногу с глобальной экономикой, а стремиться опережать ее динамику за счет развития собственного потенциала отраслей, регионов и территорий, развития связей с зарубежными партнерами за счет широкого внедрения передовых технологий, освоения новых перспективных направлений современной экономики", - пояснил глава государства.

"Для достижения этой цели нужно взаимно увязывать меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, настраивать их прежде всего на поддержку и стимулирование роста", - отметил он.

По словам президента, в зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. Это, сказал он, не только поддерживает конкурентную среду, создает прозрачные условия для развития бизнеса, предпринимательства, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета. "Подходы в этой части мы сегодня также обсудим", - отметил Путин.

В совещании помимо премьер-министра приняли участие руководитель администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко и заместитель Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, мэр Москвы Сергей Собянин и глава ФНС Даниил Егоров.