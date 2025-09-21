Православные верующие отмечают Рождество Богородицы

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Православные христиане отмечают в это воскресенье один из главных церковных праздников - Рождество Пресвятой Богородицы

По преданию, Дева Мария родилась в небольшом галилейском городке Назарете и была долгожданным ребенком в семье своих родителей - святых Иоакима и Анны, которые долгое время оставались бездетными, за что терпели несправедливое поношение от своих соплеменников, поскольку у древних евреев бесчадие считалось наказанием за грехи.

По легенде, когда святая Анна молилась в храме, перед ней предстал ангел Господень и сказал, что Бог внял ее молитве - она родит, и о ее потомстве будут говорить во всем мире. Тогда Анна пообещала, что посвятит свое дитя служению Господу. Через девять месяцев святая Анна родила дочь и нарекла ее Марией.

На Руси день Рождества Богородицы издавна считался второй встречей осени.