Поиск

Православные верующие отмечают Рождество Богородицы

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Православные христиане отмечают в это воскресенье один из главных церковных праздников - Рождество Пресвятой Богородицы

По преданию, Дева Мария родилась в небольшом галилейском городке Назарете и была долгожданным ребенком в семье своих родителей - святых Иоакима и Анны, которые долгое время оставались бездетными, за что терпели несправедливое поношение от своих соплеменников, поскольку у древних евреев бесчадие считалось наказанием за грехи.

По легенде, когда святая Анна молилась в храме, перед ней предстал ангел Господень и сказал, что Бог внял ее молитве - она родит, и о ее потомстве будут говорить во всем мире. Тогда Анна пообещала, что посвятит свое дитя служению Господу. Через девять месяцев святая Анна родила дочь и нарекла ее Марией.

На Руси день Рождества Богородицы издавна считался второй встречей осени.

Рождество Богородицы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем "Интервидения"

Певец из Вьетнама Дык Фук стал победителем "Интервидения"

Участница из США не выступит на конкурсе "Интервидение"

Участница из США не выступит на конкурсе "Интервидение"

Что произошло за день: суббота, 20 сентября

В Дагестане 73 населенных пункта остались без электричества из-за аварии

Четыре человека погибли в результате атаки БПЛА в Самарской области

Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Самарской области

Системы аэропорта Брюсселя подверглись кибератаке

Системы аэропорта Брюсселя подверглись кибератаке

Глава ИКИ РАН Петрукович: отставание России в "лунной гонке" не столь драматично, его планируется преодолеть к 2030 году

Глава ИКИ РАН Петрукович: отставание России в "лунной гонке" не столь драматично, его планируется преодолеть к 2030 году

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 149 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 149 беспилотников ВСУ

Жилой дом поврежден после атаки БПЛА на Саратов, есть пострадавший

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2399 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7187 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });