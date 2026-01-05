Российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Венесуэлу

Фото: Валентин Антонов/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туров в Венесуэлу, а гражданам РФ воздержаться от поездок в республику до нормализации обстановки, говорится в сообщении министерства.

Такие предложения ведомство выдвинуло "в связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак", основываясь на официальных сообщениях посольства РФ в Каракасе.

"Российским туристам, находящимся на территории Венесуэлы, (рекомендуется - ИФ) проявлять повышенную осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и дипломатических представительств России, а также неукоснительно следовать их указаниям", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, американский спецназ 3 января провел спецоперацию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, способные повлечь несколько пожизненных сроков.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его страна временно возьмет на себя управление Венесуэлой. Он также сообщил о сохранении американского эмбарго на поставки венесуэльской нефти.