Путин раскритиковал планы США разместить элементы ПРО в космосе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Размещение элементов системы ПРО США в космосе может обнулить усилия Москвы по поддержанию статус-кво в сфере стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности президент Владимир Путин.

"Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего применительно к арсеналу СНВ", - сказал он.

Президент подчеркнул, что "особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе".

"Будем исходить из того, что практическое осуществление подобных дестабилизирующих действий способно обнулить усилия нашей стороны по поддержанию статус-кво в сфере СНВ. Соответствующим образом мы и будем реагировать", - сказал он.

В то же время, продолжил он, "реализация российской инициативы (о сохранении в течение года количественных показателей ДСНВ после 5 февраля 2026 года - ИФ) могла бы стать существенным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с Соединенными Штатами Америки".

Он отметил, что этот диалог возможен "при форматировании условий для его полноформатного возобновления и с учётом всего комплекса усилий по нормализации двусторонних отношений, устранению фундаментальных противоречий в области безопасности".

После этого глава государства предоставил слово для доклада главам МИД и Минобороны Сергею Лаврову и Андрею Белоусову.