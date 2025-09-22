Путин заявил о продолжающейся деградации ситуации в сфере стратстабильности

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать, заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ в понедельник.

"Хотел бы начать сегодня с другого вопроса, который имеет исключительно важное и принципиальное значение для защиты наших национальных интересов, суверенитета России, для обеспечения международной безопасности в целом. Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности", - сказал Путин.

"Она, к сожалению, продолжает деградировать", - отметил он.

По его словам, это вызвано "совокупным воздействием целого ряда факторов негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка".



