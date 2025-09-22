Президент РФ заявил, что Россия не заинтересована в подстегивании гонки вооружений

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Россия в состоянии ответить на любые угрозы не на словах, а путем применения военно-технических мер, но при этом она не заинтересована в подстегивании гонки вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы: ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер", - сказал Путин в начале совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

Он привёл в пример решение РФ об отказе от одностороннего моратория на развёртывание наземных ракет средней и меньшей дальности. "Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного западного производства, что прямо угрожает безопасности России", - отметил Путин.

"Наши планы по укреплению обороноспособности страны строятся с учётом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объёме и своевременно. Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания", - сказал глава российского государства.

При этом, подчеркнул президент, Россия "не заинтересована в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений".

"Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учёта интересов", - сказал глава государства.