Путин заявил о подрыве Западом фундамента взаимодействия между ядерными державами

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Фундамент взаимодействия между ядерными державами был существенно подорван из-за разрушительных шагов Запада, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В результате ранее предпринятых странами Запада достаточно разрушительных шагов был существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ.

"Оказались расшатанными основы для ведения диалога, соответствующих двусторонних и многосторонних форматов", - отметил он.