"Газпром" ликвидирует несколько промежуточных или недействующих структур

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Газпром" ликвидирует около десятка промежуточных или недействующих компаний в своем составе.

В том числе, сообщается в ЕГРЮЛ, в августе запущена процедура ликвидации ассоциации "Некоммерческое партнерство по эффективному управлению имуществом корпораций "Клуб корпоративных собственников" (ККС). "Клуб" был создан в 2013 году под началом департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ПАО "Газпром", когда его возглавляла Елена Михайлова (в 2024 году ее на этом направлении сменила Елена Илюхина из "Газпром нефти"). ККС был задуман как площадка для проработки экспертами законодательных инициатив, касающихся сфер недвижимости и правового поля страны. На конец 2024 года в этой организации было занято 5 сотрудников.

В июне 2025 года завершена ликвидация НП "Газпром на Байкале" (Иркутск), запущена ликвидация НП "Газпром в Оренбуржье". Также в августе принято решение о ликвидации Фонда содействия развитию топливно-энергетического комплекса "Газпром стимул". Партнерство "Газпром в Оренбуржье" создано в 2007 году; "Газпром на Байкале" - в 2009. Организации объединяют предприятия группы "Газпром" и их стратегических партнеров на территории соответствующих регионов (добычные, геологоразведочные, строительные, финансовые, сбытовые организации). Основными целями партнерств были заявлены реализация единой имиджевой политики корпорации; взаимодействие с органами государственной, муниципальной власти и управления.

В группе "Газпром межрегионгаз" летом запущено слияние ООО "Газпром межрегионгаз Север" и АО "Газпром газораспределение Север". Группа "Газпром межрегионгаз" была создана для усиления контроля поставщика топлива за платежами. В последние годы, по мере усиления корпоративного контроля "Газпрома" над газораспределительными организациями, происходит консолидация деятельности "облгазов" и "регионгазов", во многих регионах у них единое руководство.

Упраздняется дочерняя компания "Газпром межрегионгаза" АО "Оптима" - при помощи этой холдинговой структуры от "Т Плюс" были получены газораспределительные активы на Урале. В частности, "Оптиме" принадлежат 99,61% АО "Челябинскгоргаз" и 4,5% АО "Сибирьгазсервис".

Также сообщалось, что АО "Газпром теплоэнерго" (головная компания теплоэнергетического холдинга "Газпрома") реорганизуется путем присоединения ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" и АО "Газпром теплоэнерго Самара". Эти компании прекратили работу в соответствующих регионах в 2024 и 2025 годах. В сентябре "Газпром теплоэнерго" продало 100% в уставном капитале и имущественный комплекс ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" (московскому АО "Центр инвестиций в коммунальную инфраструктуру"). Выставлены на продажу ООО "Газпром теплоэнерго Иваново" и ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль".

Среди обществ с отграниченной ответственностью ликвидируется ООО "ССЕ Лимитед" ("дочка" управляющей недвижимостью компании ООО "Нефтяной дом"), ООО "Недра развитие" (группа "Газпром недра", создавалась ради возможного совместного проекта с китайским партнером), ООО "Газ - Ойл Трейдинг" (совместное предприятие, которое ранее перепродавало газ "ЛУКОЙЛа"), ООО "ВУНИПИгаз-Инвест" (группа "Газпром добыча Оренбург").

