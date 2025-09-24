Решетников выступает за баланс интересов при определении параметров топливного демпфера

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития Максим Решетников выступил за сохранение баланса интересов при определении параметров топливного демпфера.

Так он на правительственном часе в Совете Федерации ответил на вопрос, нужно ли повышать индикатор отклонения фактической цены от установленной в законе, который позволил бы нефтяным компаниям получить выплаты из бюджета в рамках демпферного механизма.

"Могу высказать позицию по поводу демпферов - в целом они выполняют свою функцию и предотвращают колебания мировых цен, их перенос на наши внутренние цены обеспечивает нам ценовую стабильность. В то же время понятно, что они являются предметом постоянных обсуждений, поскольку ограничивают рентабельность производства", - сказал министр.

Он заметил, что "в случае с бензином это всегда вопрос рентабельности, понятно, нефтедобычи и нефтепереработки, ну а также розничных цен, да, и независимых продавцов и так далее".

"Но я здесь сформировать сейчас позицию по цифре не могу, потому что цифры пока нам не поступали. Сейчас проработки в Минэнерго идут, Минэнерго, конечно, нас привлечет, и мы сформируем свою позицию. Но мы здесь всегда за баланс интересов. Здесь и потребителя, конечно, лишний раз не хочется никогда тревожить. Но в то же время очень важно, что длительные заморозки потом ведут к дефициту. Более того, вы знаете, какое давление на нашу инфраструктуру сейчас ТЭКовскую идет. Поэтому надо этот баланс очень аккуратно смотреть", - отметил Решетников.

Как сообщалось, в правительстве обсуждали повышение индикатора отклонения на 5 п.п. задним числом, с 1 августа, что дало бы возможность нефтяным компаниям получить выплаты из бюджета по демпферу. По расчетам экспертов, речь идет о 32 млрд рублей. Биржевая цена на бензин в августе сложилась на уровне, обеспечивающем нефтяникам получение выплат, только если индикатор будет повышен на 5 п.п. - до 15%. По действующему законодательству он составляет 10%.

Минфин согласен поднять уровень допустимого отклонения фактических оптовых цен на топливо от установленных в НК в формуле топливного демфпера сразу на 10 процентных пунктов - до 20% по бензину и 30% по дизтопливу, но решение по сроку начала действия таких изменений будет приниматься в правительстве, заявлял замминистра финансов Алексей Сазанов.

Вице-премьер Александр Новак в середине августа поручил Минфину и Минэнерго до 10 сентября обеспечить ретроспективное, с 1 августа, применение положений об увеличении индикатора.

Источники "Интерфакса" сообщали, что Минфин к 10 сентября не подготовил законопроект и предложил не выплачивать демпфер за август. Другой источник сказал, что вопрос предлагается решить в процессе работы над проектом бюджета на очередную трехлетку, которая сейчас выходит на финишную прямую, и в увязке с его финальными параметрами.

Согласно действующему Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен (60 450 рублей/т - по бензину, 57 200 рублей по ДТ в 2025 году) более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается.

То есть, чтобы получить демпфер, средняя цена за месяц должна быть не выше 66 495 рублей/т. Если индикатор отклонения по бензину будет увеличен до 15%, то биржевая цена Аи-92 не должна превысить 69 518 рублей/т. В августе средняя цена на бензин составила 69,34 тысячи рублей за тонну, то есть нефтяники могут получить демпфер, только если порог отклонения будет повышен задним числом, с 1 августа.