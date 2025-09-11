В Минэнерго заявили, что правила биржевых торгов бензином были изменены для стабилизации цен

Изменения направлены на стабилизацию ценовой ситуации

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правила торгов бензином на Петербургской бирже изменены временно, изменения направлены на стабилизацию ценовой ситуации и поддержаны большинством участников торгов, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэнерго в ответ на запрос об ужесточении правил в начале этой недели.

"Минэнерго России проводило консультации по изменениям механики торгов на бирже автомобильным бензином как с нефтяными компаниями, так и крупнейшими ассоциациями трейдерского сообщества, а также с ФАС России и ЦБ РФ. Абсолютное большинство участников рынка поддержало данные меры, направленные на стабилизацию ценовой ситуации, охлаждение завышенного спроса в биржевом канале реализации. Данные меры позволяют сохранить рыночные принципы биржевого ценообразования, сохранят ликвидность и прозрачность биржевых торгов, и при этом носят краткосрочный временный характер", - говорится в сообщении ведомства.

"Петербуржская биржа предоставляет в Минэнерго необходимую информацию для ежесуточного мониторинга влияния нововведений на эффективность биржевых торгов, на основе которого будут при необходимости приниматься оперативные решения. За первые два дня применения новые меры позволили обеспечить стабилизацию и даже снижение оптовых биржевых цен на автомобильный бензин. Минэнерго продолжит следить за ситуацией на рынке моторных топлив", - подчеркивается в комментарии.

Как сообщалось, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа в понедельник ужесточила правила торгов бензином, что должно помочь остановить рост цен на этот товар. Биржа проинформировала участников биржевых торгов, что с 8 сентября на площадке действуют новые требования к заявкам на покупку.

Так, предельные границы колебания цены по Регуляр-92 и Премиум-95 с поставкой железнодорожным транспортом составляют +0,01%/-20% от текущей рыночной цены по биржевому инструменту. Кроме того, действует режим накопления заявок покупателей и режим аукциона открытия: по одному биржевому инструменту для товаров Регуляр-92 и Премиум-95 от одного участника торгов допустима подача одной заявки на покупку в объеме 1 лот. Также используется двусторонний встречный аукцион: по одному биржевому инструменту для товаров Регуляр-92 и Премиум-95 от одного участника торгов допустима подача до 15 заявок на покупку в объеме до трех лотов в каждой заявке.

Собеседники агентства на топливном рынке называют введенные меры жестким ограничением торгов, целью которого должна стать остановка роста цен на бензины.

В ЦБ РФ "Интерфаксу" заявили, что в соответствии с правилами проведения организованных торгов в секции "Нефтепродукты" Петербургская биржа вправе вносить изменения в дизайн торгов.

"В том числе устанавливать предельные границы колебания цен, а также ограничения на количество лотов в заявках и количество самих заявок. Такие изменения призваны не допустить высокой волатильности на организованном рынке нефтепродуктов, обеспечив возможность для участников торгов выставлять заявки, цена которых максимально приближена к текущим рыночным ценам", - подчеркнули в пресс-службе Банка России.

Как сообщалось, цена на 92-й бензин на Петербургской бирже вернулась к росту на первой неделе сентября после снижения в конце августа. В прошлом месяце цены на бензины на бирже побили рекорды, достигнутые на пике ценового кризиса 2023 года (для преодоления которого 21 сентября 2023 года впервые в истории РФ был введен запрет на экспорт нефтепродуктов).

В конце августа-2025 бензиновые цены усилиями всех участников биржевых торгов опустились, дав надежду нефтяникам на получение демпфера, если он будет скорректирован задним числом. Но в начале сентября рост бензиновых цен на бирже возобновился, обострив вопрос получения демпфера теперь уже за сентябрь.