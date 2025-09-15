Минфин согласен поднять индикатор отклонения в топливном демпфере сразу на 10 п.п.,

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Минфин согласен поднять уровень допустимого отклонения фактических оптовых цен на топливо от установленных в НК в формуле топливного демфпера сразу на 10 процентных пунктов – до 20% по бензину и до 30% по дизтопливу, но решение по сроку начала действия таких изменений будет приниматься в правительстве. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов журналистам.

Ранее в правительстве обсуждали повышение индикатора отклонения на 5 п.п. задним числом, с 1 августа, что дало бы возможность нефтяным компаниям получить выплаты из бюджета по топливному демпферу. По расчетам экспертов, речь идет о 32 млрд рублей. Биржевая цена на бензин в августе сложилась на уровне, обеспечивающем нефтяникам получение выплат, только если индикатор будет повышен на 5 п.п. до 15%. По действующему законодательству он составляет 10%.

Вице-премьер РФ Александр Новак в середине августа поручил Минфину и Минэнерго до 10 сентября обеспечить ретроспективное, с 1 августа, применение положений об увеличении индикатора.

Источники "Интерфакса" сообщали, что Минфин к 10 сентября не подготовил законопроект и предложил не выплачивать демпфер за август. Другой источник сказал, что вопрос предлагается решить в процессе работы над проектом бюджета на очередную трехлетку, которая сейчас выходит на финишную прямую, и в увязке с его финальными параметрами.

Как заявил в понедельник Сазанов, речь идет о выпадающих доходах, соответственно, "вопрос будет обсуждаться в правительстве". "Мы согласны с тем, что с учетом обстановки на рынке можно диапазон сразу сделать 20% по бензину и 30% по дизтопливу. При этом распространять это ретроспективно или нет, это надо решать исходя из ситуации с бюджетом. Соответственно, это решение будет приниматься руководством", - подчеркнул он.

Сазанов отметил, что в любом случае поправки в НК по расширению диапазона отклонения будут приняты осенью. "С учетом ситуации на рынке мы сразу согласны с тем, что можно сделать диапазон 20% по бензину и 30% по дизтопливу, а с какой даты принять эти изменения, будет решаться руководством. В любом случае это будет реализовано осенью уже точно", - добавил он.

Согласно действующему Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен (60 450 руб./т - по бензину, 57 200 руб./т по ДТ в 2025 г.) более чем на 10% по бензину и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается.

То есть, чтобы получить демпфер, средняя цена за месяц должна быть не выше 66 495 руб./т. Если индикатор отклонения по бензину будет увеличен до 15%, то биржевая цена Аи-92 не должна превысить 69 518 руб./т. В августе средняя цена на бензин составила 69,34 тыс. рублей за тонну, то есть нефтяники могут получить демпфер, только если порог отклонения будет повышен задним числом, с 1 августа.

Пока в практике топливного демпфера прецедент с обнулением случился лишь единожды – в разгар ценового кризиса 2023 года. Тогда компании не получили из бюджета топливный демпфер за сентябрь, поскольку средние биржевые цены и на бензин, и на дизтопливо в том месяце оказались гораздо выше отсечки.

После этого по просьбе нефтяников расчеты демпфера по бензину и дизельному топливу были разделены, а по каждому из видов топлива был установлен предельный уровень превышения биржевых цен.