Лукашенко сказал, что "Орешник" уже на пути в Белоруссию

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "Орешник" уже в пути в Белоруссию, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Уже в пути. Все будет нормально", - сказал Лукашенко, когда журналисты его спросили, "не доехал" ли уже "Орешник" до Белоруссии.

Ранее президенты Белоруссии и России выразили готовность в 2025 году разместить комплекс "Орешник" и другое новейшее российское вооружение на белорусской территории.

9 июля начальника Генштаба Белоруссии - первый замминистра обороны Павел Муравейко заявил, что вопросы формирования подразделений, которые будут оснащены "Орешником", уже решены.

В марте Лукашенко сообщал, что в Белоруссии уже изготовили несколько пусковых установок для размещения ракетных комплексов и готовы разместить в республике это оружие.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что российские военные применили против объекта ОПК Украины новую баллистическую ракету средней дальности с безъядерным гиперзвуковым боевым оснащением. Президент тогда сказал, что новая ракета называется "Орешник". В декабре президент заявлял, что развернуто серийное производство систем "Орешник", планируется также разместить ракеты на территории Белоруссии.