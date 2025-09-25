Поиск

Лукашенко сказал, что "Орешник" уже на пути в Белоруссию

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - "Орешник" уже в пути в Белоруссию, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Уже в пути. Все будет нормально", - сказал Лукашенко, когда журналисты его спросили, "не доехал" ли уже "Орешник" до Белоруссии.

Ранее президенты Белоруссии и России выразили готовность в 2025 году разместить комплекс "Орешник" и другое новейшее российское вооружение на белорусской территории.

9 июля начальника Генштаба Белоруссии - первый замминистра обороны Павел Муравейко заявил, что вопросы формирования подразделений, которые будут оснащены "Орешником", уже решены.

В марте Лукашенко сообщал, что в Белоруссии уже изготовили несколько пусковых установок для размещения ракетных комплексов и готовы разместить в республике это оружие.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что российские военные применили против объекта ОПК Украины новую баллистическую ракету средней дальности с безъядерным гиперзвуковым боевым оснащением. Президент тогда сказал, что новая ракета называется "Орешник". В декабре президент заявлял, что развернуто серийное производство систем "Орешник", планируется также разместить ракеты на территории Белоруссии.

Александр Лукашенко Владимир Путин Белоруссия Павел Муравейко Орешник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от представителей США

Минфин предлагает продлить корректировку демпфера по бензинам до 2029 года

Власти ищут способы привлечь малый бизнес в мессенджер Мах

Минпросвещения выступило против включения компьютерных игр в школьную программу по физкультуре

Минпросвещения выступило против включения компьютерных игр в школьную программу по физкультуре

Международные резервы России с 12 по 19 сентября увеличились на $7,5 млрд

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

ВСУ пытались вывести из строя Луганскую ТЭС

Военная операция на Украине

ВС РФ с 1 января взяли под контроль в зоне СВО 205 населенных пунктов

Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2

Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2

Индикатор отклонения цены для обнуления топливного демпфера повысят на 10 п.п.

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7234 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ70 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });