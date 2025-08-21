В Белоруссии рассматривают внедрение технологии "Орешника" и оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками

Реактивная система залпового огня "Полонез" Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии обсуждают возможность оснащения ракет "Полонез" ядерными боеголовками, а также внедрения технологии ракетного комплекса средней дальности "Орешник", сообщил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович в четверг в Минске.

По его словам, ракетный комплекс "Полонез" был создан совместно с Китайской Народной Республикой, а позже модернизирован белорусскими специалистами.

"Сегодня это современнейший комплекс. Дальность ракеты была 200 км, сегодня это ракеты (дальностью) 300 км. Это высокоточное оружие", - сказал госсекретарь Совбеза, которого цитирует госагентство БелТА.

"Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Вопросы уже ставятся оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии "Орешника", может быть, в какие-то ракеты совместные. Как совместно уже с российской стороной корректировать и работать в этом направлении, создавая современную ракету", - добавил Вольфович.

Он подчеркнул, что речь не идет об угрозах кому-либо.

"Мы смотрим, как наши соседи, западные страны, американцы создают аналогичные комплексы с дальностью 600 и более километров. Конечно же, надо успевать и идти в этом направлении", - продолжил Вольфович.

В этой связи он отметил динамику военных угроз, существенное увеличение расходов на оборону странами Запада. Все это, по словам Вольфовича, заставляет уделять самое серьезное внимание вопросам обороноспособности.

Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что на первый план в современных реалиях выходят вопросы стратегического сдерживания, включая ракетное производство. Ракетные войска, по словам Вольфовича, являются одной из важнейших составляющих Вооруженных сил Белоруссии, поэтому должны соответствовать требованиям времени и быть в состоянии выполнить задачи в соответствии с новыми формами и способами ведения боевых действий.