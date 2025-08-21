Поиск

В Белоруссии рассматривают внедрение технологии "Орешника" и оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками

В Белоруссии рассматривают внедрение технологии "Орешника" и оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками
Реактивная система залпового огня "Полонез"
Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии обсуждают возможность оснащения ракет "Полонез" ядерными боеголовками, а также внедрения технологии ракетного комплекса средней дальности "Орешник", сообщил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович в четверг в Минске.

По его словам, ракетный комплекс "Полонез" был создан совместно с Китайской Народной Республикой, а позже модернизирован белорусскими специалистами.

"Сегодня это современнейший комплекс. Дальность ракеты была 200 км, сегодня это ракеты (дальностью) 300 км. Это высокоточное оружие", - сказал госсекретарь Совбеза, которого цитирует госагентство БелТА.

"Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Вопросы уже ставятся оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии "Орешника", может быть, в какие-то ракеты совместные. Как совместно уже с российской стороной корректировать и работать в этом направлении, создавая современную ракету", - добавил Вольфович.

Он подчеркнул, что речь не идет об угрозах кому-либо.

"Мы смотрим, как наши соседи, западные страны, американцы создают аналогичные комплексы с дальностью 600 и более километров. Конечно же, надо успевать и идти в этом направлении", - продолжил Вольфович.

В этой связи он отметил динамику военных угроз, существенное увеличение расходов на оборону странами Запада. Все это, по словам Вольфовича, заставляет уделять самое серьезное внимание вопросам обороноспособности.

Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что на первый план в современных реалиях выходят вопросы стратегического сдерживания, включая ракетное производство. Ракетные войска, по словам Вольфовича, являются одной из важнейших составляющих Вооруженных сил Белоруссии, поэтому должны соответствовать требованиям времени и быть в состоянии выполнить задачи в соответствии с новыми формами и способами ведения боевых действий.

Белоруссия Орешник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп пока не намерен участвовать в организации переговоров Путина и Зеленского

Трамп пока не намерен участвовать в организации переговоров Путина и Зеленского

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе

Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе

Член руководства ФРС Лиза Кук не намерена "поддаваться давлению" и увольняться

Дом моды Valentino возглавит Риккардо Беллини

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Что случилось этой ночью: четверг, 21 августа

Вэнс заявил, что США не будут играть главную роль в обеспечении безопасности Украины

Что произошло за день: среда, 20 августа

Израильские военные приступили к захвату города Газа

Израильские военные приступили к захвату города Газа
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7008 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });