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Лукашенко ожидает появления "Орешника" в Белоруссии к концу года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский ракетный комплекс "Орешник" появится в Белоруссии до конца года, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы с Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции "Орешника" будут в Беларуси. Работу "Орешника" вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на собрании ко Дню Независимости Белоруссии. Его цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

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В марте Лукашенко сообщал, что белорусы уже изготовили несколько пусковых установок для размещения ракетных комплексов "Орешник" и готовы разместить в республике это оружие.

"Мы давно производим эти пусковые установки, ракета российская. Несколько ракет (будет поставлено в Белоруссию - ИФ), а пусковые установки мы сделаем. К концу (2024 - ИФ) года, не буду говорить сколько, но мы уже создали эти пусковые установки", - сказал Лукашенко во время выступления 14 марта в российском Совете Федерации.

В свою очередь госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович в конце мая сообщал, что "Орешник" планируют разместить в Белоруссии к концу текущего года, места для его размещения уже определены.

"Места размещения "Орешника" на территории Беларуси уже определены, идет подготовка плановым порядком", - заявил он журналистам "на полях" международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве .

В марте Вольфович отмечал, что некоторое количество изготавливаемых в Белоруссии машин для установки комплекса в ближайшее время будет направлено в Россию. "Этот ракетный комплекс - это как бы продукт Союзного государства. Потому что база (машина основная) изготавливается на предприятиях военно-промышленного комплекса в Республике Беларусь, а средство поражения - ракеты - в Российской Федерации", - пояснил он.

Александр Лукашенко Белоруссия
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