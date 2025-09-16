На учении "Запад-2025" развернули "Орешник" и отработали все поставленные задачи

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - На учении "Запад-2025" отработаны все поставленные задачи, в том числе проведено развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник", сообщил журналистам начальник Генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

"Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник", - цитирует Муравейко госагентство БелТА.

Также он отметил применение беспилотных летательных аппаратов в различных вариантах и рассмотрение целого комплекса гибридных современных приемов, применяемых при ведении боевых действий в населенных пунктах, в лесисто-болотистой и урбанизированной местности.

"Наши российские коллеги поделились с нами боевым опытом, что позволяет сказать о том, что наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которая автоматически внедряется в боевую действительность", - сказал Муравейко.



