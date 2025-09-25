Поиск

Путин отметил усилия буддийской общины России в укреплении семейных ценностей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам III Международного буддийского форума, проходящего в Элисте, и отметил усилия буддийской общины страны в гармонизации межрелигиозного диалога и укреплении семейных ценностей. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

"Сегодня буддийская община России бережно хранит бесценное духовное наследие предков, их самобытное искусство и обычаи, направляет свои усилия на гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога, укрепление семейных ценностей, воспитание молодежи, восстанавливает старинные и строит новые обители, реализует просветительские и образовательные проекты. И, убеждён, готова поделиться этим богатым опытом с участниками форума, гостями из-за рубежа", - говорится в приветствии.

По словам Путина, в Калмыкии, где проходит форум, исторически сильны духовные традиции буддизма, "регион по праву является одним из его крупнейших центров в Европе".

"Рассчитываю, что в рамках встречи вы обсудите глобальные вызовы, стоящие сегодня перед всеми мировыми религиями, человечеством в целом, обменяетесь мнениями по ключевым цивилизационным, философским, гуманитарным проблемам современности и, конечно, наметите дальнейшие шаги по развитию буддизма, буддийской культуры, философии и практики, укреплению международного сотрудничества между буддийскими организациями", - добавил Путин.

